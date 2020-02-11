Лебеди в ледяной ловушке, они примерзают к водоемам и становятся легкой добычей для животных.

"Спасти птиц, оставшихся зимовать у них на реке, просят жители села Пиков в Винницкой области. Люди говорят - как только похолодало и водоем сковал лед, лебеди начали массово гибнуть", - говорится в сюжете.

Однако специалисты утверждают, что главной причиной гибели птиц является не их примерзание к водоемам, а голод - ослабленные лебеди становятся легкой добычей местных диких животных.

Ранее мы уже писали, что стая белых лебедей появилась на реке в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС.

Также "Страна" рассказывала, как в Запорожской области спасатели освободили стаю лебедей, которые за ночь примерзли ко льду.