Отставка Богдана: почему ушел архитектор власти

Вчерашний день украинский политический бомонд посвятил отставке главы Офиса президента Андрея Богдана и его замене Андреем Ермаком. Тема действительно значимая, если учесть, что Богдан во многом является архитектором конструкции власти, созданной в прошлом году. И последствия этой рокировки будут значимыми, хотя и не очень быстрыми. Однако в том, что касается мотивов замены одного Андрея другим, глубокой подоплеки искать не стоит.

Первый в истории Украины глава Администрации президента Дмитрий Табачник рассказывал, что все два года его работы с Леонидом Кучмой на него постоянно доносили президенту, пытаясь убрать. Табачнику тоже, кстати (как и в прошлом году Богдану) вменяли в вину слухи, что именно он является реальным главой государства, а Кучма просто "работает президентом в администрации Табачника". Но увольнение состоялось не из-за каких-то глубоких политических расчетов, а просто потому, что в тот период у Леонида Даниловича из-за болезни дважды в году – в мае и декабре – обострялась раздражительность. Вот на один из таких периодов и пришлось увольнение Табачника, который отстроил всю систему власти вокруг Кучмы.

У Зеленского никаких обострений нет. Но и мотивы увольнения Богдана более чем будничны. Нет никаких расчетов усилить "российский вектор" или ослабить Коломойского – есть банальный личностный конфликт, который президенту надоел.

Начался он с того момента, когда Ермак перешел Богдану дорогу в истории с отставкой Виталия Кличко, и с тех пор разгорался уже без особых поводов. А поскольку Ермак у Зеленского бывает чаще, чем Богдан, то он и убедил президента, что из двоих нужно оставить его.

Ермак действительно нужнее президенту в вопросах переговоров с Россией. И, вероятно, это сыграло одну из решающих ролей в назначении именно Ермака главой Офиса президента. Сейчас переговоры с Россией рискуют зайти в очередной тупик. О чем уже предупреждают в Москве. И усиление позиций Ермака, возможно, по задумке Киева, должно исправить ситуацию.

Но исправится ли она на самом деле - вопрос. Потому что по принципиальным вопросам войны и мира на Донбассе никаких подвижек пока нет.

Один день с Зеленским: что хотел показать президент

На фоне увольнения Богдана не слишком заметно прошла пиар-акция "Один день с президентом", которую Зеленский провел для "Интерфакс-Украина".

Подразумевалось, что президент покажет, насколько тяжело он работает и как мало отдыхает – а взамен поделится некоторыми откровениями. В принципе, так оно и было – если не считать того факта, что отставка Богдана отодвинула президентский пиар на второй план. Скорее всего, хотели наоборот – чтобы отставка оказалась на втором плане, – но просчитались.

Хотя среди откровений Зеленского действительно были интересные. Они показали, что президент внимательно следит за тем, что происходит в парламенте, правительстве и в международной политике.

Оказалось, что Зеленский знает слово "соросята", которое в общем обиходе появилось только с сентября, при этом считает, что влияние Джорджа Сороса на события в Украине преувеличены.

Хотя вообще-то известно, что дело не только (и не столько) в Соросе и что под термином "соросята" сейчас подразумевают всех, кто работает (или работал до прихода во власть) на гранты Запада – не только Фонда Сороса, но и NDI, и Госдепартамента, и ряда других структур. А уже влияние всей этой группы переоценить невозможно, потому что именно при власти Зеленского оно стало подавляющим.

Президент похвастался тем, что не вмешивается в предвыборную кампанию в Штатах и что благодаря этому ему удастся сохранить хорошие отношения с Вашингтоном (при любом исходе выборов-2020) на следующие пять лет. Однако вряд ли следует ожидать, что, к примеру, отношения с Дональдом Трампом будут лучше, чем сейчас. Хотя бы потому, что в Белом доме тоже мыслят не стратегическими категориями, а личными. И Зеленский для Трампа останется тем парнем, который не захотел открывать дела против Байдена.

Наконец, Зеленский вполне здраво считает, что Владимир Путин не начнет большую агрессию против Украины, потому что это станет угрозой для самой России. Однако будет большой опасностью, если из своих рассуждений украинский президент сделает вывод, что можно не выполнять Минские соглашения и за это ничего не будет. Потому что при всех рисках России запас прочности у нее больше, чем у Украины. И лучше думать о том, что случится с Украиной, если нынешняя вялотекущая война растянется еще на несколько лет.

Почему Меркель позвонила Зеленскому?

Тем временем Зеленский вчера провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Судя по официальным сообщениям украинской стороны, одной из главных тем беседы была необходимость сохранения санкций Евросоюза против Виктора Януковича и других представителей его режима.

Хотя сложно представить, что Меркель позвонила Зеленскому и начала с заверений о том, как для нее важно, чтобы с Азарова и Ставицкого не снимали санкции. Более вероятно, что украинский президент накануне разговора прочитал в интернете, что с бывшего премьера и бывшего министра ТЭК хотят снять санкции и решил спросить об этом. Но непонятно, что ответила фрау канцлер, которая к этому вопросу вообще не имеет отношение.

Звонила Меркель по другому поводу – выразить обеспокоенность тем, что на Донбассе активизировались боевые действия. И это, кстати, очень характерно: канцлер Германии обеспокоен усилением стрельбы на Донбассе, а из высших официальных лиц Украины до сих пор никто эту тему не прокомментировал, хотя эскалация идет уже давно.

В этой ситуации уже никого не удивляют заявления, что весенняя встреча "нормандской" четверки под угрозой срыва, – ведь если украинская власть продолжает игнорировать выполнение Минских соглашений, иного результата быть и не может.

Зеленский явно соблазняется тем, чтобы пойти по пути Порошенко, который кажется более безопасным с точки зрения внутренней ситуации. И Меркель как раз пытается предостеречь Киев от этого.

Полетит ли украинский самолет в Китай за украинцами?

Эпопея с эвакуацией граждан Украины из центра эпидемии коронавируса – китайского Уханя – продолжается. Вчера Минздрав утвердил подробный план, по которому эвакуированных привезут и разместят в Украине. Но в этом плане не хватает одного – точки отсчета. Украинская власть никак не решится дать старт этой операции.

Ситуация с эпидемией коронавируса еще раз продемонстрировала, что Украина не готова к чрезвычайным ситуациям. Если даже найдется самолет, то не будет топлива, если найдется топливо, не будет каких-либо разрешительных документов, а если все это будет, то в последний момент выяснится, что у нас нет больницы, которая может принять эвакуированных на карантин.

Удивляться тут нечему: из последних 30 лет Украина больше 20 лет выживала, а развивалась (точнее, восстанавливала потерянное) всего лет шесть – года четыре при Кучме и пару лет при Януковиче. В такой ситуации, естественно, было не до капитальных вложений. Но даже то, что осталось от Советского Союза и худо-бедно работало еще семь лет назад, сегодня безнадежно разрушено и восстановлению уже не подлежит.

В такой ситуации будет победой, если украинский самолет вообще вылетит в Китай. А если так и не вылетит, нашим гражданам просто нужно будет запомнить: за их спиной нет государства, которое сможет их выручить за границей, и рассчитывать можно только на себя.

Почему у шахтеров долги по зарплатам?

Во вчерашнем интервью Зеленского был эпизод, когда он едет к шахтерам Львовской области и попутно сообщает, что перед данной шахтой есть долг в 24 миллиона, который скоро погасят. Безусловно, это позитивный момент, что президент знает о долгах перед горняками, но теперь ему нужно срочно ехать в Донецкую область, потому что вчера там шахтеры протестовали по этой же причине.

И это системная проблема, регулярно возникающая по всей стране, причем по непонятной причине. Можно было бы понять, если бы речь шла о бюджетных деньгах, которые заложили, но не перечислили. Однако парадокс в том, что до 2015 года, когда существовала бюджетная программа угольной отрасли, долгов перед шахтерами никогда не было. А теперь, когда шахты переведены на самоокупаемость, долги возникают регулярно. Хотя уголь добывается, продается, и деньги за него получаются.

Вообще все, что связано с угольной отраслью в последние пять лет, оставляет впечатление, будто ее сознательно хотят уничтожить. И мотив для этого, как ни странно, виден – он ровно тот же, что и в случае с газом: на украинской добыче нельзя заработать приварок, который идет в карман.

Одно дело – уголь из "ДНР" или России, который закупается через посредников, выдается за южноафриканский, американский или еще какой-нибудь. Тут есть стартовая цена, есть маржа для посредника с швейцарской регистрацией, но с украинскими корнями, и есть липовая транспортировка через полмира, которая вообще дает деньги из воздуха. И другое дело – украинский уголь, который за уголь из ЮАР не выдашь. Что выгоднее?

Для украинского потребителя, конечно, выгоднее второй вариант. Но разве кто-то спрашивает о том, что выгоднее потребителю?