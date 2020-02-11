Следователи подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе на допрос бывшего президента Петра Порошенко. Самостоятельно лидер "Европейской солидарности" являться на беседы с правоохранителями много раз отказывался, игнорируя повестки.

О принудительном приводе Порошенко написал в своем Telegram юрист Андрей Портнов.

"Дорогие друзья, информирую вас по большому секрету, что в прокуратуру для немедленной передачи в суд поступило ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос главного государственного и военного преступника. Очевидно, что Государственному бюро расследований к закупке белых халатов с длинными рукавами для ряда членов его партии необходимо объявить тендер еще и на покупку желтого бобика", - написал юрист.

Как сообщала "Страна", в последний по счету раз Порошенко не пришел на допрос в ГБР 11 февраля.

Напомним, Порошенко подозревают в государственной измене из-за подписанных в Минске соглашений в 2015 году.