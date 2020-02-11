Samsung прдставил новые флагманские телефоны Samsung Galaxy S20
Samsung прдставил новые флагманские телефоны Samsung Galaxy S20

Во вторник, 11 февраля, на презентации Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила флагманские телефоны серии Galaxy S20. В Сан-Франциско показали три модели: базовый Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Главная их особенность, которую подчеркнул производитель, это новая система камер с поддержкой записи видео 8К. Также среди характеристик флагманов - поддержка 5G, огромные объемы памяти и высокопроизводительный процессор.

Вместе с флагманами показали раскладушку Galaxy Z Flip, а также беспроводные наушники Galaxy Buds+. Рассказываем о каждой новинке.

Samsung Galaxy S20

Все три модели работают на ОС Android 10 с новой оболочкой One UI 2.0. Во всех новинках для европейского рынка будет процессор Exynos 990. В некоторых странах, например, в США, появятся модификации со Snapdragon 865.

Флагманы в новой линейке оснащены изогнутыми дисплеями с врезанными фронтальными камерами и встроенными ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев. Общее для всех трех моделей - поддержка HDR10+, частоты обновления экрана 120 Гц и частоты считывания сенсора 240 Гц, что делает картинку более динамичной, а скроллинг плавным.

У базовой Galaxy S20 диагональ экрана 6,2 дюйма. Оперативная память на 8 или 12 ГБ и 128 флэш-памяти. Емкость аккумулятора 4000 мАч.

Камера с гибридным зумом позволяет приближать объект съемки с 30-кратным увеличением. Кроме того, Galaxy S20 может снимать сразу несколько фотографий и видео.

Galaxy S20 поддерживает стандарт видео 8K. Результат можно транслировать на телевизор Samsung QLED 8K или вырезать кадр из видео и преобразовать его в фото. А благодаря партнерству Samsung с YouTube, видеоролики с разрешением 8K можно загружать прямо на видеосервис. Также видео 8К можно конвертировать в 4К и передать на другие устройства, не поддерживающие функцию 8К.

Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 и Galaxy S20+ представлены в таких цветах: космический серый, небесный голубой и красное сияние. Galaxy S20 Ultra - в черном и сером.

Galaxy S20+

Эта модель предлагается в версиях 8/128 ГБ и 12/512 ГБ. Размер дисплея 6,7 дюйма. Емкость аккумулятора 4500 мА ч. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. А функция беспроводной обратной зарядки PowerShare позволяет заряжать другие устройства, например, наушники.

Galaxy S20+

Камера позволяет снимать с 30-кратным приближением.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Это самый большой смартфон в линейке Galaxy, его диагональ 6,9 дюйма. Он оснащен 12 или 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Также поддерживаются карточки памяти microSD объемом до 1 ТБ. Емкость аккумулятора 5000 мА ч.

На S20 Ultra доступен переход от сверхвысокого разрешения 108МП к режиму 12МП и 100-кратный гибридный зум.

Galaxy S20 Ultra

Эта модель доступна в сером и черном цветах.

Galaxy Buds+

Также были представлены беспроводные наушники Galaxy Buds+ с тремя микрофонами. Производитель обещает, что они смогут автономно работать до 11 часов от одной зарядки. Еще 11 часов возможны благодаря зарядному чехлу-аккумулятору. Также Galaxу Buds+ совместимы с iOS через специальное приложение.

Galaxy Z Flip

Смартфон Galaxy Z Flip - это вторая гнущаяся модель Samsung после Galaxy Fold. Это раскладушка, напоминающую пудреницу, а вместо клавиатуры у нее - вторая половина дисплея.

Galaxy Z Flip

В развернутом виде у смартфона экран с диагональю 6,7 дюйма. В свернутом видео у него снаружи остается только небольшой экран - для часов, уведомлений и видоискателя для съемки селфи. Производитель сообщает, что экран выдержит до 200 тысяч сгибов.

Цена

В Украине смартфоны появятся в продаже с 12 марта.

Galaxy S20 обойдется примерно в 26 999 грн.

Samsung Galaxy S20

Фото: brain.com.ua

При этом некоторые магазины предлагают новинку и за 24 999 грн.

Фото: world-smartphones.com.ua

Galaxy S20+ (8/128 ГБ) в среднем будет стоить 29 999 грн.

Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ)предлагают за 37 999 грн.

Фото: comfy.ua

Наушники Galaxy Buds+ обойдутся примерно в 3 999 грн.

Galaxy Z Flip - около 33 900 грн.

Презентация Galaxy Unpacked 2020

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