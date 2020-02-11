Во вторник, 11 февраля, на презентации Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила флагманские телефоны серии Galaxy S20. В Сан-Франциско показали три модели: базовый Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Главная их особенность, которую подчеркнул производитель, это новая система камер с поддержкой записи видео 8К. Также среди характеристик флагманов - поддержка 5G, огромные объемы памяти и высокопроизводительный процессор.

Вместе с флагманами показали раскладушку Galaxy Z Flip, а также беспроводные наушники Galaxy Buds+. Рассказываем о каждой новинке.

Samsung Galaxy S20

Все три модели работают на ОС Android 10 с новой оболочкой One UI 2.0. Во всех новинках для европейского рынка будет процессор Exynos 990. В некоторых странах, например, в США, появятся модификации со Snapdragon 865.

Флагманы в новой линейке оснащены изогнутыми дисплеями с врезанными фронтальными камерами и встроенными ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев. Общее для всех трех моделей - поддержка HDR10+, частоты обновления экрана 120 Гц и частоты считывания сенсора 240 Гц, что делает картинку более динамичной, а скроллинг плавным.

У базовой Galaxy S20 диагональ экрана 6,2 дюйма. Оперативная память на 8 или 12 ГБ и 128 флэш-памяти. Емкость аккумулятора 4000 мАч.

Камера с гибридным зумом позволяет приближать объект съемки с 30-кратным увеличением. Кроме того, Galaxy S20 может снимать сразу несколько фотографий и видео.

Galaxy S20 поддерживает стандарт видео 8K. Результат можно транслировать на телевизор Samsung QLED 8K или вырезать кадр из видео и преобразовать его в фото. А благодаря партнерству Samsung с YouTube, видеоролики с разрешением 8K можно загружать прямо на видеосервис. Также видео 8К можно конвертировать в 4К и передать на другие устройства, не поддерживающие функцию 8К.

Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra



Galaxy S20 и Galaxy S20+ представлены в таких цветах: космический серый, небесный голубой и красное сияние. Galaxy S20 Ultra - в черном и сером.

Galaxy S20+

Эта модель предлагается в версиях 8/128 ГБ и 12/512 ГБ. Размер дисплея 6,7 дюйма. Емкость аккумулятора 4500 мА ч. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. А функция беспроводной обратной зарядки PowerShare позволяет заряжать другие устройства, например, наушники.

Galaxy S20+

Камера позволяет снимать с 30-кратным приближением.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Это самый большой смартфон в линейке Galaxy, его диагональ 6,9 дюйма. Он оснащен 12 или 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Также поддерживаются карточки памяти microSD объемом до 1 ТБ. Емкость аккумулятора 5000 мА ч.

На S20 Ultra доступен переход от сверхвысокого разрешения 108МП к режиму 12МП и 100-кратный гибридный зум.

Galaxy S20 Ultra

Эта модель доступна в сером и черном цветах.

Galaxy Buds+

Также были представлены беспроводные наушники Galaxy Buds+ с тремя микрофонами. Производитель обещает, что они смогут автономно работать до 11 часов от одной зарядки. Еще 11 часов возможны благодаря зарядному чехлу-аккумулятору. Также Galaxу Buds+ совместимы с iOS через специальное приложение.

Galaxy Z Flip

Смартфон Galaxy Z Flip - это вторая гнущаяся модель Samsung после Galaxy Fold. Это раскладушка, напоминающую пудреницу, а вместо клавиатуры у нее - вторая половина дисплея.

Galaxy Z Flip

В развернутом виде у смартфона экран с диагональю 6,7 дюйма. В свернутом видео у него снаружи остается только небольшой экран - для часов, уведомлений и видоискателя для съемки селфи. Производитель сообщает, что экран выдержит до 200 тысяч сгибов.

Цена

В Украине смартфоны появятся в продаже с 12 марта.

Galaxy S20 обойдется примерно в 26 999 грн.

Фото: brain.com.ua

При этом некоторые магазины предлагают новинку и за 24 999 грн.

Фото: world-smartphones.com.ua

Galaxy S20+ (8/128 ГБ) в среднем будет стоить 29 999 грн.

Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ)предлагают за 37 999 грн.

Фото: comfy.ua

Наушники Galaxy Buds+ обойдутся примерно в 3 999 грн.

Galaxy Z Flip - около 33 900 грн.

Презентация Galaxy Unpacked 2020