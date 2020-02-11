Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу по мотивации молодежи, которая находится на неподконтрольных территориях Донбасса, по сбережению украинского гражданства.

Об этом он казал 11 февраля на совещании, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", - сказал Зеленский.

Во время совещания Зеленский акцентировал внимание на том, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Украины. По убеждению главы украинского государства, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов - упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины - дисциплин, которые сейчас не изучаются на неподконтрольных территориях Украины. Кроме того, планируется расширение количества высших учебных заведений, в которых могли бы вступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

По мнению Зеленского эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и оказывать содействие в обустройстве и дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

Кабмин должен разработать свои предложения до 1 марта.

Напомним, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий.

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