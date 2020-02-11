Полицейские Обуховского района Киевской области совместно со спасателями обнаружили тело пенсионера в водоеме. Пожилого мужчину разыскивали с начала февраля.

О происшествии сообщает в Facebook пресс-служба полиции области.

В начале февраля в полицию Обуховского района поступило заявление об исчезновении 60-летнего жителя села Красное. Мужчина ушел в неизвестном направлении после ссоры с односельчанином.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и сразу начали разыскивать пенсионера. Для поисков были привлечены полицейские патрули, кинологи, общественность, поставлены в известность средства массовой информации.

Оперативно-розыскные мероприятия длились почти неделю. Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения работники полиции установили, что мужчина направился к местному водоему. На этом этапе к поискам присоединились водолазы-спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций. В сложных погодных условиях, подо льдом, им удалось отыскать тело пропавшего мужчины.

Для установления причин его смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Летом "Страна" сообщала, что полицейские нашли тело нигерийского студента, который пропал в Гидропарке Киева.

А сегодня в Харькове на футбольном поле обнаружили тело 77-летнего мужчины.