В Киевской области неизвестный выбросил собаку в мешке умирать на водоеме. Несчастного пса вытащили спасатели. Он отряхнулся и сбежал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook под соответствующим видео.

Сегодня, 11 февраля, к спасателям поступило сообщение от неравнодушной гражданки о том, что на реке Альта в завязанном мешке жалобно скулит животное. Прибыв на место, сотрудники ГСЧС и спустились на лед и с помощью подручных средств достали мешок.

Уже на берегу специалисты ГСЧС развязали мешок и выпустили бедолагу на свободу. Счастливчиком оказался немолодой пес, которого в такой ужасный способ пытались избавиться от горе-хозяева.

"Иногда человеческой жестокости нет предела, оправданий и объяснений. Вот что могло заставить "человека" (если можно так назвать это жестокое существо) выбросить в мешке старого пса умирать на водоеме?... Мокрый и озябший пес, оказавшись на свободе, сразу побежал прочь от места спасения и от своих спасателей, которые даже не успели его накормить", – написали в ГСЧС.

Видео: facebook.com

Напомним, что киевлянин в присутствии детей выбросил с 12 этажа йоркширского терьера.

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