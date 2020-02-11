Новостной сайт "Капитал" был заблокирован провайдером "Фринет".

Главный редактор портала Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook объяснил, почему это произошло.

По мнению Чечило, речь может идти о попытке рейдерского захвата ресурса.

"Оказалось, что есть некое решение суда (наличие которого провайдер, напомню, отрицал) по иску Нацполиции. Решение касается кучи игровых сайтов. В которое кто-то добавил несколько новостных агрегаторов и вместе с ними - сайт "Капитала". Пока это все выглядит как старая добрая рейдерская схема, когда в список счетов под арест включаются левые по заказу. При этом делается все, чтобы решение нельзя было оспорить (провайдер не признавался, напомню) в срок. В общем, юристы работают, я изумляюсь - им же будет хуже", - сообщил автор поста.

Ранее "Страна" писала, что 27 января Печерский районный суд Киева обязал провайдеров заблокировать доступ к 59 веб-сайтам. Среди них оказались букмекерские компании, онлайн-казино и почему-то несколько интернет-изданий, в том числе "Капитал", "Вслух" и SKELET-info.

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