Парламент Республики Северная Македония во вторник одобрил протокол о вступлении страны в Североатлантический альянс. Вашингтон ожидает присоединения Македонии к НАТО уже к лету текущего года.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

На пленарном заседании заксобрания за принятие документа высказались 114 депутатов из 120. После голосования у здания законодательного органа подняли флаг НАТО.

Рассмотрение вопроса о ратификации протокола проводилось в ускоренном порядке, поскольку нынешний состав парламента будет распущен в конце недели - в преддверии запланированных на 12 апреля этого года выборов.

Отмечается, что единственная страна в НАТО, которая пока не одобрила вступление Северной Македонии в состав альянса, - это Испания. Ожидается, что документ будет ратифицирован испанским парламентом только в марте.

"Членство в самом мощном в мире военно-политическом альянсе является привилегией, но также огромной ответственностью", - сказал президент Северной Македонии Стево Пендаровски перед голосованием.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила в ходе телефонного брифинга в Брюсселе, что Вашингтон ожидает присоединения Македонии к альянсу уже к лету текущего года.

В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выражал надежду, что Северная Македония станет членом альянса к декабрю 2019 года.

Напомним, что Сенат США принял протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Также мы писали о том, что разговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС отложили до 2020-го.