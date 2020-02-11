Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Государственной таможенной службы. Обыски связаны со злоупотреблениями властью и служебным положением.

Об этом сообщается в Facebook ГБР.

По предварительной информации, при содействии сотрудников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС было ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним с заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба составила больше 1 млн грн, заявили в Госбюро.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины осуществляет прокуратура Ровенской области.

На таможне постоянно выявляют крупные нарушения. Как "Страна" писала в октябре, тогда ГБР провело 40 обысков на Львовской таможне из-за схемы по контрабанде брендовой одежды. Тогда же СБУ обыскала Николаевскую таможню из-за контрабанды удобрений.