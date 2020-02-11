Российский "Газпром" ожидал завершения и запуска трубопровода "Северный поток-2" до конца 2019 года. Однако из-за санкций, которые против проекта ввели в США, ключевые подрядчики проекта прекратили работы.

Теперь "Газпром" рассчитывает запустить газопровод "Северный поток-2" в конце 2020 года.

Об этом говорится в презентации компании, подготовленной ко дню инвестора.

"Запуск: конец 2020 года", - сообщается в презентации.

Фото: ssl.lvl3.on24.com

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".



Против проекта активно выступает США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию, Литву.

Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Так, США в декабре ввели санкции против "Северного потока-2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

Напомним, что в Германии ждут окончания прокладки газопровода "Северный поток-2" не позже марта 2021 года.

Также мы писали о том, что способное достроить Северный поток-2 судно вышло из порта на Дальнем Востоке.