В Киеве завершено досудебное расследование мошенничества с солидарным платежом за трансфер украинского футболиста. Обвинительный акт в уголовном производстве по отношению к завладевшему деньгами соучредителю и председателю правления общественной организации направлен в суд.

Об этом пишет в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители установили, что в 2017 году был заключен договор о переходе игрока из футбольного клуба Украинский премьер-лиги в один из немецких клубов Бундеслиги.

Речь идет о переходе полузащитника Андрея Ярмоленко из ФК "Динамо" в "Боруссию Дортмунд". Трансфер тогда составил от 25 до 30 млн евро.

Согласно условиям контракта между клубами, часть платежа должна была поступить в специализированную детско-юношескую школу, где учился спортсмен. Однако платеж попал общественной организации с созвучным названием, не имевшей отношения к футболисту. Таким образом, детской спортивной школе был причинен материальный ущерб в размере более 5 миллионов гривен.

Изучив материалы о переводе средств, столичные следователи сообщили о подозрении соучредителю и председателю правления общественной организации. Ему инкриминируют ст.190 (мошенничество).

В ходе следствия убытки школе были частично возмещены - на сумму более 3,5 млн грн. Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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