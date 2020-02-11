Первая вакцина против коронавируса, который получил официальное название COVID-19, может быть готова в течение 18 месяцев.

Об этом заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет ТАСС.

"Разработка вакцин и лекарств является важной частью программы исследований, но это лишь одна часть. Потребуется время на их разработку. Но, тем временем, мы не беззащитны. Есть много основных общественных мер, которые уже сегодня доступны и могут предотвратить заражение сегодня. К примеру, первая вакцина будет готова через 18 месяцев. Так что нужно использовать доступное оружие для борьбы с вирусом", - сказал он.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток. У людей, находящихся в инкубационном периоде, нет клинических симптомов проявлений болезни.

Как сообщалось, по состоянию на 11 февраля в мире зафиксировано 1018 смертей от коронавируса нового типа. Общее количество больных в мире - 43 105, из них на материковом Китае - 42638.

Ранее "Страна" разбиралась в том, что почему коронавирус оказался опаснее, чем ожидалось.

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