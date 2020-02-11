Перед судом предстанет предприниматель, который уклонился от уплаты 58 миллионов гривен налогов. Уйти от налогов ему удалось при продаже элитной недвижимости.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении руководителя частного общества. Дело было открыто по ч.3 ст.212 УК Украины в связи с умышленным уклонением от уплаты налогов на сумму более 58 млн гривен при продаже по заниженной стоимости элитного недвижимого имущества в центре столицы на Крещатике.

Во время следствия на имущество предпринимателя на сумму 5,2 млн гривен был наложен арест, чтобы обеспечить возмещение убытков, причиненных государству. Также прокурор заявил гражданский иск о возмещении 58 млн гривен убытков.

В ближайшее время состоится подготовительное судебное заседание. Публичное обвинение на нем поддержат прокуроры столичной прокуратуры.

Как писала "Страна", летом Государственная фискальная служба решила закрыть дело против журналиста Савика Шустера относительно его уклонения от уплаты налогов.

А в декабре мы сообщали, что в столице суд арестовал имущество и корпоративные права должника на сумму в 2,7 млрд грн за умышленное уклонение от уплаты налогов.