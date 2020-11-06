6 ноября церковь вспоминает Викторию Никомидийскую, а обладательницы этого имени отмечают именины.

Характер именинниц и значение имени

В переводе с латыни имя Виктория означает победа. С детства Виктория отличается упрямым и своенравным характером, может производить впечатление надменной личности, однако за этой маской может скрываться неуверенность в себе. По жизни девочка действительно идет победительницей, но успех ей дается нелегко.

Характер у Виктории волевой, она умеет ставить перед собой цели и планомерно им следовать. Ей не занимать находчивости, одаренности и работоспособности.

Виктория - надежная подруга и преданная жена, она любит яркие и романтичные подарки, что-то значимое и статусное, подчеркивающее ее особенность и престиж.

Кто такая Виктория Никомидийская

История жизни Виктории Никомидийской не сохранилась до наших дней. Известно, что девушка жила при правлении римских императоров Деция и Диоклетиана и приняла мученическую смерть во время гонений на христиан в III веке.

Виктория Никомидийская одинаково почитается среди католиков и православных. Однако в записках о здравии имя Виктория обычно заменяют на Ника (греческий вариант имени). Считается, что молитва святой мученице Виктории укрепляет веру и помогает в сложных жизненных ситуациях.

Открытки и поздравления

Виктория, тебе желаю - чувствовать себя отменно!

Исполнять свои мечты все - непременно!

С именинами поздравляем,

Радостной и красивой оставаться желаем,

А еще быть здоровой и счастливой!

Обещаешь с этим справиться?

Обнимаем Вику крепко, будь счастливой, наша детка,

Двери счастью открывай, далеко не пропадай!

Викки, Викочка, Викуся, с праздником, наша милая! Пусть каждый день вдохновляет на новые мечты. Прекрасного настроения, достигай легко всех целей!

Наша неподражаемая Вика, оставайся такой же несравненной, непостижимой и неотразимой! Ты фантастическая девушка. Больше ярких мгновений жизни, памятных сюрпризов, эмоциональных встреч, подарков и цветов!