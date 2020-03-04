Если работодатель знал об отсутствии надлежащего образования у работника во время приема на работу, то само по себе отсутствие диплома об образовании не может быть в дальнейшем основанием для увольнения по п.2 ч.1 ст.40 КЗоТ Украины. Такое решение принял Верховный суд.

О сути дела и вердикте суда сообщает пресс-служба органа на официальном сайте.

Решение связано с иском женщины, которую освободили от должности исполняющей обязанности заведующей дошкольного учебного заведения из-за несоответствия занимаемой должности: она не имела высшего педагогического образования не ниже уровня специалиста, а стаж ее педагогической работы в сфере дошкольного образования был меньше трех лет.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, восстановив истицу в должности исполняющей обязанности заведующей.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым отказал в удовлетворении иска. Такое решение было мотивировано тем, что истица не имела необходимых образования и опыта работы, а была принята на работу из-за производственной необходимости как врио.

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу женщины: решение апелляционного суда отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе.

Суд исходил из того, что апелляционный суд не установил факт ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей истицей вследствие недостаточной квалификации. Работница в момент назначения добросовестно сообщила об отсутствии специального образования, и работодатель назначил ее исполняющей обязанности заведующей ДОУ. Это была ее основная работа, другой работы на условиях совместительства она не выполняла. Поэтому освобождение от должности лишило истицу возможности зарабатывать на жизнь.

При этом основанием для расторжения трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины было именно выявлено несоответствие работника занимаемой должности.

Если работодатель на момент назначения работника знает об отсутствии у него должной квалификации, однако сознательно его берет, то само по себе отсутствие документа об образовании не может быть в дальнейшем основанием для увольнения. Выявленным несоответствием может быть некачественное выполнение работы и ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей из-за недостаточной квалификации.

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