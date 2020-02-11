Верховный суд определил, кто должен нести ответственность за вред, причиненный при наезде автомобиля на канализационный люк. Это могут быть собственники дорог и железнодорожных переездов или уполномоченные органы по обеспечению безопасных условий движения на дорогах.

Об этом сообщает портал "Лига: Закон" со ссылкой на решение суда от 30 октября 2019 года по делу №639/2132/18.

Вердикт суда связан с иском к коммунальным предприятиям Харькова "Харьковводоканал" и "Шляхрембуд". Истец попросил взыскать с ответчиков 238 952 грн 64 коп. за имущественный вред и 30 000 грн - в счет возмещения морального вреда, нанесенного из-за наезда автомобиля истца на люк коллектора. Вследствие наезда люк открылся, перевернулся и повредил машину.

Местный суд постановил взыскать ущерб с "Харьковводоканала". Однако это решение было отменено апелляционным судом, который признал виновным в предприятие по ремонту и строительству автодорог.

Верховный суд согласился с судом апелляционной инстанции. Согласно закону "О дорожном движении" водитель имеет право на возмещение убытков, нанесенных в результате несоответствия состояния автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов требованиям безопасности движения.

Владельцы дорог, улиц и железнодорожных переездов или уполномоченные ими органы несут ответственность за создание безопасных условий движения на дорогах, улицах и железнодорожных переездах, находящихся в их ведании.

В соответствии с п. 2 Единых правил ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ими и охраны, утвержденных Кабмином 30 марта 1994 года, ремонт и содержание дорожных объектов общегосударственной собственности проводится дорожно-эксплуатационными организациями, относящимися к сфере управления "Укравтодора". А тех, которые находятся в коммунальной собственности, - соответствующими коммунальными дорожно-эксплуатационными организациями.

Владельцы дорожных объектов или уполномоченные ими органы, дорожно-эксплуатационные организации обязаны:

постоянно контролировать эксплуатационное состояние всех элементов дорожных объектов и немедленно устранять выявленные повреждения, а при невозможности это сделать обозначать их дорожными знаками;

контролировать качество работ, выполняемых подчиненными организациями;

возмещать убытки владельцам транспортных средств, если ДТП случается в результате неудовлетворительного состояния дорог.

Следовательно, апелляционный суд, взыскав вред с предприятия по ремонту и строительству автодорог, правильно определил, что балансодержателем территории, на которой случилась ДТП, является "Шляхрембуд". Оно и должно было контролировать состоянием дорожного покрытия.

Ранее "Страна" рассказывала, что во Львове автомобиль провалился в канализационный коллектор.

Также мы описывали, как в Киеве возле станции метро "Лыбидская" прорвало трубу горячего водоснабжения. Струя горячей воды была настолько сильной, что сорвала канализационный люк и бросила его в сторону проезжавшей мимо маршрутки.