"Погода будет так себе". В среду синоптик обещает Украине мокрый снег и днем до +4 градусов
В среду, 12 февраля, в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться на уровне 0…+4 градусов.
Об этом синоптик Наталия Диденко сообщила в Facebook.
По ее данным, на юге будет немного выше, +4...+7 градусов. Ветер ожидается западного направления, 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/сек.
В Киеве среда будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2... +3 градусов.
"Прямо скажем, такая себе погода, на любителя", - отмечает синоптик.
Фото: facebook.com
Напомним, что синоптики предупредили украинцев о сильных порывах ветра и мокром снеге в начале недели.
Также мы писали о том, что спасатели рассказали украинцам о штормовом ветре.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.