В среду, 12 февраля, в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться на уровне 0…+4 градусов.

Об этом синоптик Наталия Диденко сообщила в Facebook.

По ее данным, на юге будет немного выше, +4...+7 градусов. Ветер ожидается западного направления, 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/сек.

В Киеве среда будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2... +3 градусов.

"Прямо скажем, такая себе погода, на любителя", - отмечает синоптик.

Фото: facebook.com

Напомним, что синоптики предупредили украинцев о сильных порывах ветра и мокром снеге в начале недели.

Также мы писали о том, что спасатели рассказали украинцам о штормовом ветре.