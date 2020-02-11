Бывший нардеп Александр Онищенко, которого задержали 3 декабря в Германии, просит ФРГ предоставить ему политическое убежище.

Об этом 11 февраля Deutsche Welle сообщил адвокат политика Инго Миноджио.

"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - заявил адвокат.

Кроме того, Миноджио указал на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что "главный политический оппонент Онищенко" – бывший президент Украины Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным" и якобы представляет опасность для бывшего депутата.

Также адвокат отметил, что в случае, если Германия не предоставит убежища Онищенко, но суд отклонит украинский запрос на экстрадицию как политически мотивированный, он готов выехать в Россию, отметил адвокат.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать - в Россию", - добавил Миноджио.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Напомним, что 3 декабря стало известно, что немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко. По процедуре дальше немецкий суд должен вынести решение относительно его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна.

Отмечается, что в ожидании назначения суда Онищенко находится под стражей.

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