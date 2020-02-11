Вертолет армии лидера Сирии Башара Асада упал к югу от Идлиба из-за попадания в него ракеты. Командир сбитого в Сирии вертолета и его помощник были найдены погибшими, позднее стало известно о гибели еще двух членов экипажа.

Об этом 11 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

"Подтверждена гибель всех четырех членов экипажа", - сообщил источник.

Отмечается, что воздушное судно взорвалось в воздухе после попадания ракеты, выпущенной боевиками вооруженных формирований.

"Это привело к гибели его командира, полковника Исы Из ад-Дина, и его помощника, капитана Башара Махмуда Самры", - рассказал сначала источник.

Кроме того, произошла стрельба, погибли пять турецких солдат. Отмечается, что повстанцы пытались оттеснить российских военных.

По его словам, вертолет выполнял боевую миссию. Вину за крушение Дамаск возложил на группировку "Джебхат ан-Нусра"

Напомним, что армии Турции и Сирии обменялись ударами под Идлибом.

Напомним, что Турция ввела в Идлиб колонну военной техники.