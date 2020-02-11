Представление возможных кадровых перестановок в Кабинете министров ожидается в Верховной Раде на следующей неделе. Однако депутаты рассмотрят их только после обсуждения во втором чтении законопроекта об открытии рынка земли.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил 11 февраля глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Никаких представлений не было. Они будут на следующей неделе", - сообщил Арахамия.

Журналист поинтересовался у парламентария, возможно ли принятие Радой кадровых решений в перерыве между рассмотрением положений законопроекта о рынке земли.

"Нет, это невозможно сделать. Это не позволяет регламент… Если мы вошли в рассмотрение вопроса, то уже никак нельзя ни за что голосовать", - ответил нардеп.

По прогнозам главы фракции, кадровые вопросы Рада сможет рассмотреть в лучшем случае в конце марта.

"Оптимистический прогноз: это может быть где-то в конце марта, после окончания рассмотрения законопроекта о земле", - сказал Арахамия.

Ранее "Страна" разбиралась, какой может быть и к чему приведет реорганизация Кабмина.

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