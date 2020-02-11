Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 24,5025 грн/$1 с 24,4525 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,485-24,520 грн/$1, тогда как Нацбанк на 12 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,4236 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 февраля укрепился до 24,42 грн/$1 с 24,52 грн/$1.

Также Нацбанк Украины установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на среду, 12 февраля.

BYN 1 белорусский рубль - 11,1508

EUR 1 ЕВРО - 26,6205

PLN 1 польский злотый- 6,2548

CAD 1 канадский доллар - 18,356

ILS 1 новый израильский шекель - 7,1565

RUB 10 российских рублей - 3,8399

GBP 1 фунт стерлингов - 31,5944

CHF 1 швейцарский франк - 24,959

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,5027

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 7 февраля составил 354,3 млн в долларовом эквиваленте в том числе $298,6 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что биткоин перевалил за 10 тысяч долларов впервые с октября прошлого года.

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