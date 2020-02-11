Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева на прошлой недели заявила в Раде, что ее бабушка из села - за продажу земли.

"Я тоже росла в селе. Моя бабушка сейчас тоже там проживает и хочу передать ей привет. Она ждет рынка земли, открытия рынка земли. Можем напомнить, что распоряжаться правом владения землей - это конституционное право", - заявила нардеп на заседание Рады, где рассматривали поправки к законопроекту.

Однако журналисты, которые побывали в гостях у бабушки Мезенцевой, услышали немного другую версию событий.

В интервью корреспонденту телеканала ZiK Анна Кулак рассказала, что против ее продажи иностранцам, а также, что вообще больше поддерживает аренду, а не продажу.

В начале она сказала журналистам, что у нее однозначной позиции нет (хотя депутат Мезенцева и говорила, что бабушка однозначно "за").

"Не знаю я. Люди по всякому относятся, кто-то не хочет. А я не могу сказать. Будет рынок - будет видно", - заявила журналисту пенсионерка на вопрос, как она относится к открытию рынка земли.

Но потом добавила, что сдавать землю в аренду выгоднее. За 9,6 га она получила 12 тыс грн аренды в год. "У нас же цена небольшая, что мы получим если ее продадим?" - сказала она.

Женщина также выразила однозначный протест против продажи земли иностранцам: "Иностранцам я бы не хотела, пусть бы свои покупали землю и работали, получали... Мы бы не хотели, чтобы иностранцы работали на наших землях, а иностранцы зачем они нужны?"

В Раде с осени "Слуги народа" пытаются провести закон о продаже сельхозземель. Он уже принят в первом чтении.

Законопроект предусматривает продажу не более 10 тысяч гектар в одни руки.

Допуск иностранцев к рынку земли "слуги народа" обещают вынести на референдум.

На прошлой неделе нардепы со скандалом рассмотрели 216 из 4 018 поправок к закону о земле и разошлись до 18 февраля. Теперь законопроект во втором чтении примут скорее всего уже весной. Если вообще примут.