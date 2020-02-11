В Киеве полицейские задержали мужчину, который совершал кражи с помощью лекарственных средств. Опаивая жертв сильнодействующими препаратами, он дожидался, пока они потеряют сознание, и похищал у них ценные вещи.

Об этом пишет в Facebook отдел коммуникации полиции Киева

В Деснянское управление полиции обратились несколько граждан, ставших жертвами разбойного нападения возле станции метро "Лесная". Пострадавшие рассказали, что накануне знакомились с мужчиной, который предлагал выпить алкоголь.

Во время распития они теряли сознание, а через некоторое время обнаруживали отсутствие денег, документов и гаджетов.



По словам начальника Деснянского управления полиции Юрия Герасименко, в ходе отработки сообщений заявителей оперативные сотрудники получили от коллег из уголовного розыска на станциях железнодорожного транспорта информацию о причастности к указанным преступлениям 34-летнего местного жителя, ранее судимого за хулиганство.

"После просмотра видео с камер наблюдения мы установили личность и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нам он признался, что возле станции метро "Лесная" знакомился с прохожими, угощал их алкоголем и предлагал запить энергетиком, в которой подмешивал сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертва теряла сознание, забирал вещи и убегал. В настоящее время доказана причастность его к трем эпизодам", - сказал Герасименко.

В результате действий клофелинщика двое мужчин находятся в больнице, а еще один умер.

Фото: Facebook/ UA.KyivPolice

Следственный отдел Деснянского управления полиции проводит расследование по статье о разбое Уголовного кодекса Украины. В связи со смертью одной из жертв возможна переквалификация дела. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" рассказывала, как другой клофелинщик в Киеве предложил заробитчанину выпить за рождение ребенка, а затем ограбил его.

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