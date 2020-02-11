Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции, но не Украины и России. Обязанности Козака пока "не формализованы".

Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Интерфакс-Украина.

"По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков. По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".

Козак на своей предыдущей должности вице-премьера был одним из основных переговорщиков от России по вопросам поставок нефти и газа в Белоруссию, принимал участие в урегулировании последствий форс-мажора на нефтепроводе "Дружба".

Напомним, что Ермак заявил, что Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем Сурков.

Также мы писали о том, что Путин не подписал отставку Суркова и тот продолжает заниматься украинским направлением.