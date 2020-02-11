В Днепре бывший полицейский приговорен к пожизненному заключению за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых умышленное убийство.

Под следствие он попал еще летом 2014 года, когда руководил одним из подразделений полиции особого назначения (спецназ) в Днепре и пытался незаконно продать квартиру, часть которой принадлежала другим людям.

Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Днепропетровской области.

Полицейский решил с запугать женщину и ее пожилую мать, которые "мешали" ему продать квартиру, предъявляя на нее свои права. Для осуществления плана он привлек своих подчиненных.

Ночью он и еще четыре человека вломились в квартиру и в грубой нецензурной форме начали оскорблять женщин, угрожая расправой в том случае, если они не согласятся на его условия. В ходе разговора полицейский наступил хозяйке ногой на шею и несколько раз ударил по голове. А затем он разломал на две части ее мобильный телефон.

На крики потерпевших к подъезду дома подошли двое прохожих. Они попросили правоохранителей предъявить документы, угрожая вызвать полицию. В ответ на это подсудимый достал из кармана пистолет и выстрелил в голову одному из мужчин. От полученного ранения он погиб на месте.

Во время обысков по месту жительства у полицейского нашли четыре ручные осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную наступательную гранату РГН. Разрешения на них у негоне было. Также во время обыска подследственный угрожал работникам милиции взорвать их, если они приблизятся к его дому.

Приговором Самарского районного суда сотрудника полиции признали виновным в совершении ряда уголовных преступлений — ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.1 ст.263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения), ч.2 ст.162 (арушение неприкосновенности жилища), ч.2 ст.296 (хулиганство), ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей), ч.1 ст.345 (угроза убийством относительно сотрудника правоохранительного органа). Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Осужденный пытался обжаловать приговор, но Днепровский апеляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил апеляционную жалобу мужчины без удовлетворения.

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