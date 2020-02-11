Глава СБУ Иван Баканов призвал руководителей правоохранительных органов, налоговой и таможенной служб ввести общие механизмы, которые позволят бороться с контрабандой и нелегальным рынком табака в Украине.

Об этом руководитель спецслужбы заявил в ходе координационного совещания по проблемным вопросам табачного рынка Украины во вторник, передает Интерфакс-Украина.

"По сведениям экспертов, объем нелегального рынка табака составляет примерно 7% от общего. В прошлом году бюджет недополучил 5 млрд грн за неуплаченные налоги", - отметил Баканов.

По его словам, в нынешних условиях можно противостоять проявлениям нелегального рынка. Так, только за прошлый год СБУ изъяла 10 млн пачек сигарет и 91 тонну сырья для их изготовления, а также крупнейшую за годы независимости контрабандную партию табака стоимостью более 120 млн грн.

В связи с этим глава СБУ призвал усовершенствовать законодательство и ужесточить контроль в сфере розничной и оптовой торговли табачными изделиями, чтобы исключить уклонение от уплаты налогов и нелегальный экспорт сигарет. Кроме того, Баканов обратил внимание государственных органов и производителей табачных изделий на необходимость внедрения эффективного контроля за перемещением подакцизной продукции на внутреннем рынке.

"Работа в этом направлении нужно улучшить. Во-первых, воплотить в жизнь концепцию "Электронная акцизная марка". Речь идет о внедрении автоматизированной системе контроля за оборотом подакцизных товаров. Во-вторых, следует ввести уголовную ответственность за контрабанду, в частности подакцизных товаров, чтобы пойманные преступники несли наказание, а не гуляли на свободе после уплаты штрафов", - добавил глава СБУ.

Ранее сообщалось, что под Волновахой нашли груз контрабандных сигарет на четверть миллиона гривен.

Также мы писали, что пограничники Польши арестовали рекордную партию янтаря из Украины, а сигарет всего на 13 000 евро.