В понедельник, 12 февраля, на западной и южной Украине начнет восстанавливаться сухая и солнечная погода. Осадки еще будут беспокоить Закарпатскую, Волынскую, Ивано_франковскую, Житомирскую Херсонскую, Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую области и все левобережье Украины. Об этом сообщет Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в большинстве регионов температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов. В Луганской области прогнозируют ночной мороз до 6 градусов. Днем по всей Украине плюсовая температура - от +1 до +5 градусов. В южных областях прогреется до +9.

Также синоптики предупреждают, что 12 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м / с. (I уровень опасности желтый).

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Крыму заявили, что дождь закрыл проблему с водой до 1 мая.

Также мы сообщали, что синоптик сообщила, когда в Украину вернется тепло после резких холодов.