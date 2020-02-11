Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому коронавирусу, вызвавшему вспышку заболевания в Китае - Covid-19.

Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Twitter ВОЗ.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это Covid-19", - отметил он.

Фото: twitter.com/WHO

Прежде в документах и пресс-релизах ВОЗ обозначала вирус как 2019-nCoV или "новый коронавирус". Однако ни то, ни другое не считалось официальным названием.

ВОЗ выступает за то, чтобы новым заболеваниям давали нейтральные названия, которые не оказывали бы негативного влияния на определенные страны, регионы, секторы экономики или на людей. Так, по мнению организации, такие названия заболеваний как "свиной грипп" и "Ближневосточный респираторный синдром" спровоцировали негативное отношение к соответствующему сектору экономики и региону.

По словам руководителя ВОЗ, на 06:00 по женевскому времени (07:00 кв) в Китае были зафиксированы уже 42 708 случаев коронавируса, число смертей от него превзошло 1 тыс. человек. За пределами Китая 393 человека заболели, один человек скончался.

Напомним, что коронавирус обвалил производство смартфонов в Китае и может замедлить внедрение 5G.

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