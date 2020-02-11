Физлица-предприниматели могут тратить деньги из бизнес-счета на личные расходы только после уплаты налогов.

Об этом говорится в разъяснении, которое было обнародовано на сайте информационно-справочного департамента Государственной налоговой службы.

Отмечается, что ФОПы в соответствии с законодательством, имеют право использовать свою прибыль по своему усмотрению при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством.

2 января 2020 года вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности.

Эта норма уже обсуждалась в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что она носит "технический уточняющий характер" и практически не содержит изменений для ФЛП.

"Действующие требования Инструкции уже и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую/независимую профессиональную деятельность, должно открыть в банке отдельные счета - для осуществления предпринимательской деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может тратить средства из предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности", - заявляли в Нацбанке.

Напомним, в НБУ отменили нашумевшую норму о порядке использования текущих счетов физическими лицами-предпринимателями (ФЛП или ФОП), а также физическими лицами, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, которая содержалась в постановлении Правления Национального банка Украины №162 от 27 декабря 2019.

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