Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он заменит вышедшую из состава ТКГ Валерию Лутковскую. Об этом говорится в Указе президента, опубликованном на сайте главы государства.

Согласно указу президента №51/2020, Зеленский внес изменения в указ от 19 июня 2019 года № 414, которым уполномочил Геннадия Ивановича Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

Геннадий Иванович Кузнецов - украинский спецназовец, генерал-майор СБУ. Также в 2014-2015 годах он руководил Центром спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ.

Напомним, что проведение очередного заседания ТКГ в Минске запланировано на среду, 12 февраля.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минске договорились по механизму поиска пропавших без вести на Донбассе.

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