Во вторник, 11 февраля, в Краматорске Донецкой области два десятка горняков государственной шахты Южнодонбасская №1 провели акцию под зданием Донецкой областной госадминистрации. Они требуют выплаты долгов по зарплате.

Об этом 11 февраля сообщают Новости Донбасса.

Горняки стояли с плакатами "Отдайте наши заработанные деньги" и требовали от властей выплатить задолженность по заработной плате. Пятеро участников акции были приглашены в здание облгосадминистрации на переговоры.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня находится в Киеве.

Фото: novosti.dn.ua

Напомним, что Кабмин отправил второй транш в 163 миллиона на погашение долгов горнякам.

Также мы писали о том, что Госказначейство перечислило 163 миллиона гривен на погашение зарплатных долгов шахтеров.