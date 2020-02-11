Шахтеры пикетировали здание Донецкой ОГА из-за долгов по зарплате
Во вторник, 11 февраля, в Краматорске Донецкой области два десятка горняков государственной шахты Южнодонбасская №1 провели акцию под зданием Донецкой областной госадминистрации. Они требуют выплаты долгов по зарплате.
Об этом 11 февраля сообщают Новости Донбасса.
Горняки стояли с плакатами "Отдайте наши заработанные деньги" и требовали от властей выплатить задолженность по заработной плате. Пятеро участников акции были приглашены в здание облгосадминистрации на переговоры.
Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня находится в Киеве.
Фото: novosti.dn.ua
Напомним, что Кабмин отправил второй транш в 163 миллиона на погашение долгов горнякам.
Также мы писали о том, что Госказначейство перечислило 163 миллиона гривен на погашение зарплатных долгов шахтеров.