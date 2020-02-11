Печерский районный суд Киева постановил заблокировать доступ к 59 веб-сайтам. Среди них букмекерские компании, онлайн-казино и интернет-издания.

Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Решение о блокировке суд принял еще 27 января, однако на сайте Нацкомиссии информация об этом опубликована только сегодня. Сам вердикт пока отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.

Среди прочих подлежат блокировке сайты изданий "Капитал", "Вслух", SKELET-info, а также новостные агрегаторы ukr.fm и smi.today. Каким образом и почему они попали в компанию к онлайн-казино, неизвестно.

Что касается игровых домов и букмекерских контор, то в список запрещенных кроме прочих включены: finbet. bet; casino.flint.bet; bazabet.com.ua; vulkanstars.com; xcasino68.com; zolotoloto.com; nostalgycasino.com; vipnetgame.com; cosmolot.com.ua; eldorado24.com; grand-casino.com; gruppirovka. casino; wulkan777.com и ряд других.

Суд принял решение наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании 59 перечисленных веб-ресурсов, путем принуждения интернет-провайдеров закрыть к ним доступ.

Как пишут украинские СМИ, в законе Украины "О телекоммуникациях" не используется термин "интернет-провайдер". Законом определены только операторы и провайдеры телекоммуникаций. Поэтому каких именно интернет-провайдеров обязали блокировать сайты, известно лишь самому суду.

Уголовное дело, в рамках которого заблокировали ресурсы, было открыто 4 июля 2019 года по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом), ч. 2 ст. 200 (подделка документов на перевод, платежных карточек или других средств доступа к банковским счетам, электронных денег), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины .

По версии следствия, неустановленные лица по предварительному сговору с помощью веб-ресурсов незаконно перечисляют деньги через электронные кошельки за участие в азартных играх, которые затем обналичиваются. Тем самым происходит отмывание денежных средств. Кроме того, по данным следствия, злоумышленники с помощью веб-ресурсов дают доступ к виртуальным игровым автоматам в украинском сегменте интернета и перечисляют денежные средства через электронные кошельки за участие в азартных играх.

Как писала "Страна", в июле в Украине закрыли запрещенные онлайн-казино, управляемые из-за рубежа.

А в январе НБУ запретил украинским банкам обслуживать онлайн-казино, букмекеров и игорный бизнес.