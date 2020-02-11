Российская группа "Мумий Тролль" со своим бессменным лидером Ильей Логутенко собирается дать концерт в Киеве. Выступление в Международном выставочном центре (МВЦ) запланировано на 15 декабря 2020 года, а билеты появятся в продаже с 24 февраля. Об этом сообщается на сайте fishcanfly.org.

В ближайших планах у этой группы концерты в крупных городах России. Как пишут российские СМИ, анонсируя выступления группы, в 2020 году поклонников "Мумий Тролля" ожидает ретроспективная программа. Коллектив сыграет как новые произведения из готовящихся к выходу альбомов, так и всем известные хиты, мелодии и слова которых известны каждому с того момента, как коллектив взошел на музыкальный пьедестал.

На официальном сайте группы указаны запланированные концерты до 14 августа. Ближайшие два из них пройдут 25 и 26 марта в Москве.

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