В Грузии местные спасатели во вторник обнаружили тело туриста из Украины, попавшего под лавину на горе Тетнульд, недалеко от города Местия. Толщина лавины достигала 4 метра.

Об этом сообщает Рустави-2.

В МИД Украины в понедельник сообщили, что пятеро украинцев вчера каталась на лыжах в горах в районе города Местия. Один из них, Евгений Щекотин, не вернулся к месту проживания, после чего начались его поиски.

Сотрудники поисковой службы Грузии и местные волонтеры искали туриста в понедельник, но на ночь поиски пришлось приостановить. Спасатели возобновили поиски во вторник утром и сегодня нашли тело украинца.

Поиски были осложнены толщиной лавины, которая достигла 4 метров, и сильным морозом - около 20-30 градусов Цельсия.

Напомним, что туристы массово покидали горнолыжные курорты Грузии из-за проблем с водой.

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