В киевском ТРЦ Ocean Plaza обокрали украинскую певицу Камалию (Наталью Захур). У нее вытащили новый смартфон IPhone 11 Pro Max.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Инстаграме.

Как сообщается, обнаружив пропажу, певица вызвала полицию и зафиксировала правонарушение. Камалия рассказала, что ее обокрали в магазине детских игрушек "Будинок іграшок". Как удалось установить по камерам наблюдения, телефон iPhone Pro Max вытащила из кармана певицы женщина ромской национальности.

"Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон. IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов. Очень грустно из-за фотографий и информации, которую я еще не успела сохранить на облаке", – написала жена миллионера пакистанского происхождения Мохаммада Захура.

Также Камалия призвала посетителей ТРЦ Ocean Plaza быть осторожными, упомянув, что это якобы не первый случай воровства в этом торговом центре за последнее время.

В самом ТРЦ отреагировали на пост знаменитости. "Сожалеем об этом инциденте. К сожалению, подобные ситуации происходят в местах скопления людей, необходимо проявлять повышенную бдительность. Надеемся, что все-таки ситуация разрешится благополучно", — появился комментарий под жалобой Камалии.

Скриншот: Instagram/ dtp.kiev.ua

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, на месте преступления правоохранители провели ряд первоочередных следственных действий, отработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей и потерпевшую.

Предварительно полицейские установили, что когда женщина отвлеклась на товар, неизвестный вытащил у нее из кармана смартфон. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Правоохранители проводят розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к совершению этого уголовного правонарушения.

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