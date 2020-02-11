В конце минувшего года в газовых отношениях между Украиной и Россией произошла оттепель, которая должна была отразиться на кармане украинских чиновников.

Страны заключили договор на транзит, синхронно назвав его компромиссным. В рамках этих договоренностей "Газпром" перечислил Украине почти 3 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.

Особенно последнего действия со стороны Москвы ждали два украинских топ-менеджера: глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор НАК Юрий Витренко. Причина - корыстный интерес.

Ранее за победу в Стокгольме им уже была выплачена премия в размере 20,7 млн долларов с учетом налогов. Из них Коболев получил 7,9 миллионов долларов, а Витренко - 6 миллионов долларов. Эти деньги топ-менеджеры сразу отправили в США и Лихтенштейн родственникам.

Оставшуюся часть премии - около 25,6 миллионов долларов - они должны были получить при условии успешного взыскания с "Газпрома" суммы судебного выигрыша (а российский монополист ранее платить отказывался).

Но вот незадача - прошло полтора месяца, а премии на счета топ-менеджеров не поступали.

Такие премии - астрономические в понимании 99 процентов украинцев. Первый транш поощрений вызвал у общественности бурю негативных эмоций. Более того, не секрет, что успех в Стокгольме произошел благодаря в первую очередь профессионализму нанятых за огромные деньги зарубежных юристов, а не личным качествам Коболева и Витренко. Да и, скажем откровенно - благодаря политической поддержке Украины со стороны Запада (что было прямо записано в судебном решении, где содержалась ссылка на тяжелое экономическое положение Украины).

Казалось бы, оба менеджера должны были постесняться напоминать о части премии (по крайней мере, публично). Но произошло обратное.

Витренко стал требовать себе денег и даже пригрозил судом. Коболев же предложил вернуть "Газпрому" деньги, чтобы сократить размер его доходов. И заявил, что вообще ждет от государства "золотого парашюта" после своего предполагаемого увольнения.

"Страна" разбиралась, как Витренко и Коболев себе многомиллионные премии выбивали.

"Высокая чувствительность вопроса"

Решение о невыплате гигантских премий Витренко и Коболеву пошло изначально от Зеленского и Гончарука. Которые решили сбить негативную волну от "космических" зарплат министров, которые те получили в декабре. И перевести стрелки на "Нафтогаз".

"Я хочу разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом в НАК Нафтогаз по поводу их процентов, которые они получают с $2,9 млрд, которые мы получили от РФ", — заявил Зеленский еще 17 января.

В первых числах февраля в распоряжении СМИ оказалось письмо Гончарука главе набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд.

В нем он проводил мысль, что приписывать заслуги в получении денег от "Газрома" топ-менежементу НАКа несправедливо. Так как эти средства мы получили от россиян благодаря политическим договоренностям руководства страны.

Поэтому премьер попросил пересмотреть размер премий руководству НАК. Точнее, вообще воздержаться от принятия решений по их начислению до консультаций с Кабмином. как акционером компании.

"В связи с высокой чувствительностью вопроса... предлагаем рассмотреть пересмотр решений о выплате премий руководству", – говорится в письме. Также Гончарук также заявил о готовности встретиться с набсоветом до его заседания в феврале.

Письмо Гончарука. Источник: Украинские новости

Причины важнее денег. Но требую деньги

Однако топы "Нафтогаза" с таким решением не согласились.

Сегодня, 11 февраля, Юрий Витренко написал в Facebook большой пост, в котором заявил о нарушении трудового законодательства из-за невыплаты многомиллионной премии за победу в Стокгольмском арбитраже.

"Условиями трудового договора мне предусмотрена выплата заработной платы, которая включает "премию за достижение весомых целей, реализацию стратегически важных проектов". По условиям трудового договора работодатель был обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019, но это до сих пор не было сделано", - говорится в его обращении на имя главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Витренко отметил, что невыплата зарплаты - это административное правонарушение, а в его случае - еще и уголовное преступление (ст. 175 Уголовного кодекса).

Топ-менеджер высказал мнение, что он полностью заслужил эту премию, "сделав самый большой взнос в то, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит с гарантированными доходами в размере 7,2 млрд долларов".

Он добавил: ни у "Нафтогаза", ни у Кабмина нет права пересмотреть размер его премии, не нарушив трудовой договор, а добровольно отказываться от честно заработанных денег в пользу работодателя (то есть, украинского народа) он не собирается.

"Это может рассматриваться скорее или как принуждение со стороны работодателя, или, с учетом традиций коррупции в Украине, как попытка удержаться в кресле, чтобы потом использовать свою должность для обогащения уже коррупционным путем", - заявил Витренко и добавил, что обратится в компетентные органы "для защиты своих законных интересов и привлечения виновных в нарушении законодательства".

Интересно, что данный пост он сопроводил картинкой "Принципы важнее денег", хотя и откровенно требовал как раз деньги. Видимо, он имел ввиду, что вовсе и хочет получить финансы. Это, мол, дело принципа, если так уже написано в договоре.

Коболев предложил вернуть деньги России и дать ему "золотой парашют"

Получил ли премию глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев неизвестно. Но он высказался по теме чуть скромнее.

К оплате своего туда топ-менеджер подошел посредством заявления о частичной приватизации "Нафтогаза". Мол, если компания будет в частных руках, то и "дискуссия о зарплате" будет снята.

"После анбандлинга (газотранспортной реформы - Ред.) ничего не мешает приватизировать Нафтогаз, он стоит массу денег... Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе"... Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплате, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании – очень простой способ", - сказал Коболев.

А вот в конце января он предложил оригинальный вариант сокращения своей премии.

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять 5 миллиардов долларов, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно", - заявил Коболев.

По всей видимости, еще более простой вариант - отказ от премии без возврата денег россиянам, Андрей Коболев для себя вообще не рассматривал.

Кстати, вопрос зарплаты Коболева, даже безотносительно миллионы премий, - отдельная тема. В конце минувшего года он засекретил размер своей получки. А в 2018 году он заработал 25,5 миллиона гривен, то есть по 2 миллиона 125 тысяч в месяц.

Отметим, что уже в марте у Андрея Коболева заканчивается контракт с "Нафтогазом". На днях он заявил, что обсуждал вопрос продления договора, но данный вопрос все еще остается не решенным.

"Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли", - сказал Коболев. Он добавил, что если его уволят досрочно, то ему полагается "золотой парашют". Так называют отступные, которые иногда платят в случае расторжения трудовых отношений.