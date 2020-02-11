В "Печерской пекарне" на улице Московской в Киеве из кассы пропала значительная сумма денег. Пропажу выявили владельцы, когда провели инвентаризацию. Как сообщили "Стране" собственные источники в МВД, подозрение пало на молодую сотрудницу, которая была на смене перед проверкой.

В общей сложности за пять дней работы в небольшой пекарне недостача составила более 20 тысяч гривен. Поводом для инвентаризации послужила неожиданная пропажа продавца. Женщина не явилась на работу всего через несколько дней после того, как устроилась в пекарню. Вероятно, она поняла что ее могут вычислить, и просто сбежала с краденными деньгами.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража). Наказание по этой статье предусматривает до 3 лет лишения свободы. Вороватую продавщицу разыскивают.

Ранее "Страна" рассказывала о похожем случае на автомойке в Киеве, сотрудник которой украл из кассы 50 000 гривен. А еще один "коллега" женщины из пекарни - продавец шаурмы в столице - в конце рабочего дня украл деньги из кассы и сбежал с ними.