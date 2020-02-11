Глава Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством Офиса президента после отставки Андрея Богдана. По его словам, пока все остаются работать на своих местах..

По информации источников "Страны" во время совещания президент сказал, что пока все остаются работать на своих местах.

В тоже время, источник не исключает, что новый глава ОП Андрей постарается привести свои кадры. А потому перестановки будут. Хотя и не сразу.

Но пока все ключевые люди остаются на своих местах. Из замов никто вслед за Богданом заявление об увольнении на стол не положил.

Также источник сказал, что отставка Богдана была для всех ожидаемой. "Нередко сам Богдан на совещаниях говорил - уважаемый президент, когда вы меня уволите? Его многое раздражало вокруг. Он чувствовал себя неоцененным. Со всеми ссорился. Даже с Коломойским умудрился поссориться. Не удивлюсь если сегодня его уход вместе отпразднуют и Коломойский и Ахметов".

Напомним, сегодня, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего Офиса Андрея Богдана и назначил на его место своего помощника Андрея Ермака.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что поменяет уход Богдана и приход Ермака.