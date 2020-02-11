В Харькове на футбольном поле обнаружили тело 77-летнего мужчины. При первичном осмотре тела полиция установила, что у него не было без признаков насильственной смерти.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 11 февраля в 12:12 в Московский отдел поступило сообщение о том, что на футбольном поле на Юбилейном проспекте обнаружили тело 77-летнего мужчины.

"Выезжала следственно-оперативная группа, на теле мужчины не обнаружено никаких признаков насильственной смерти. Тело направлено для установления причины смерти. Информацию зарегистрировано в едином учете Московского отдела полиции. Продолжается проверка", - добавили в полиции.

Напомним, что под Харьковом два брата вместе совершили суицид из-за онкозаболевания у одного из них.

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