В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. Об этом на своей странице в соцсети сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

В сообщении уточняется, что в период с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тысяч человек. Из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тысяч челове, 76,8% из них - дети.

С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тысяч человек.

В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12 - дети до 17 лет.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье от осложнений после гриппа умер уже третий человек.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области после осложнений от гриппа умер 37-летний мужчина.