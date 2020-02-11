Киевская полиция установила личность и задержала водителя, совершившего наезд на пешехода на переходе. Сбив человека, мужчина скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации столичной полиции.

Наезд был совершен 10 февраля в 21:25 на пересечении улиц Оноре де Бальзака и Каштановой. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции. Они выяснили, что на пешеходном переходе сбита 29-летняя женщина, а травмировавший ее автомобиль с места происшествия скрылся. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение.

Скриншот: Facebook/ UA.KyivPolice

В течение нескольких часов полицейские установили автомобиль и личность шофера. Им оказался 40-летний местный житель, который арендовал автомобиль "Форд" для работы в качестве такси. Водителя допросили и направили на медицинское освидетельствование, а автомобиль поместили на штрафплощадку.

Следственный отдел Деснянского управления полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее писала "Страна", в декабре в Харькове на пешеходном переходе Lanos насмерть сбил двух мужчин.

А вчера мы сообщали, что водителя, который сбил коляску с ребенком на "зебре" в Энергодаре, арестовали на два месяца.