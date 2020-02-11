СБУ совместно с Офисом генпрокурора проводят обыски в "Киевметрострой" и в отделениях АБ "Укргазбанка" из-за возможного завладения бюджетными средствами, которые выделили на строительство метро на столичный Виноградарь.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора следователи и оперативные работники СБУ 11 февраля 2020 года осуществляют многочисленные обыски в структурных подразделениях ПАО "Киевметрострой", их должностных лиц, а также отделениях АБ "Укргазбанка" и ряда частных структур, которые, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту безосновательного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро", — сказано в сообщении.

По данным ОГП, речь идет о строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе города Киева.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, 16 января 2020 года по ходатайству Офиса генерального прокурора следственный судья Печерского районного суда города Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений в рамках уголовного производства относительно предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ПАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ПАО других предприятий во время строительства участка метро.

Также мы писали, что метро на Виноградарь готово на 20% в лучшем случае.