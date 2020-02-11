В 2020 году Украина может стать мировым лидером по темпу роста производства курятины, он может вырасти на 8,61%.

Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков агентства Index Mundi сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Милованов отметил, что, по прогнозам аналитиков, темп роста производства курятины в Украине за год вырастет на 8,61%, а общее количество продукции составит 1,45 млн тонн.

"Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК: мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место", - написал Милованов.

Скриншот: Facebook/ Тимофей Милованов

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как в ЕС решили увеличить квоты на импорт украинской курятины и прикрыть схему друга Порошенко "обрезка Бэтмена".