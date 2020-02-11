Правоохранители отрабатывают две версии стрельбы в Мукачево 7 февраля. Рассматриваются совершение преступления из-за конфликта интересов представителей криминального мира и покушение на убийство.

Об этом сообщает УНН.

"Есть две версии. Первая - это совершение преступления на почве конфликта между лицами, занимающимися противоправной деятельностью. А вторая - это покушение на убийство", - сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анны Дан.

Также представительница полиции добавила, что один стрелок еще не установлен и не задержан, а двое пострадавших в перестрелке отказались сотрудничать с правоохранителями.

"Двое пострадавших отказались предоставлять нам объяснения. Сейчас прилагаются максимальные усилия для того, чтобы установить личность и задержать именно стрелка", - сообщила Дан.

Как писала "Страна", в Мукачево 7 февраля случилась перестрелка, в которой был тяжело ранен авторитетный бизнесмен Артур Пашкуляк, близкий к экс-нардепу Ланьо. На следующий день предполагаемые участники побоища были задержаны в машине, полной оружия.

Мы приводили подробности операции по задержанию.