Из-за распространения коронавируса в Китае на 50% может снизиться производство смартфонов в первом квартале. Это связано с тем, что большинство розничных магазинов остановили свою деятельность. Производство в стране только начинает возобновляться, а вирус распространяется достаточно стремительно, отмечает lblv.com.

Уже известно, что запланированные на весну запуски новых продуктов будет отменены или отложены. Вспышка коронавируса может также замедлить процесс распространения сетей пятого поколения. Экономисты надеялись на 5G, считая, что именно новая сеть поможет вернуть рынок смартфонов к росту.

Эксперты ожидают, что поставки смартфонов из Китая в первом квартале могут снизиться на 30 – 50% в годовом соотношении.

По прогнозам, из всех производителей смартфонов меньше всего пострадает Samsung, поскольку основная часть производства этой компании находится во Вьетнаме. Несмотря на это, Samsung также закупает некоторые детали в КНР, поэтому прогноз по поводу этой компании также снижен аналитиками.

Компания Apple сообщила о временном закрытии магазинов в Китае, а Foxconn, которая занимается непосредственно сборкой айфонов, отметила, что пока производство полностью не восстановлено. Аналитики прогнозируют, что квартальные поставки телефонов снизятся на 10% по сравнению с ранее указанным прогнозом - до 41 миллиона штук.

Руководство Huawei сообщило, что ее заводы работают в обычном режиме. Аналитики снизили свои прогнозы касательно компаний Oppo и Vivo на 14% и 15% - до 2,25 миллиона и 1,7 миллиона штук.

Ранее "Страна" писала о том, что после вспышки опасного коронавируса в Китае подорожали почти все товары.

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