В Сумах Служба безопасности Украины задержала анонима, который неоднократно оставлял ложные сообщения о минировании госучреждений. Злоумышленницей оказалась 39-летняя адвокат.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Осенью 2019 года жительница Сум регулярно звонила на линию 102 и сообщала о минировании местных судов и Центра предоставления административных услуг. С 10 октября 2019 года она позвонила 41 раз. Факты минирования не подтвердились.

Адвокат продумывала звонки до мелочей, чтобы избежать разоблачения. Она меняла голос, сим-карты и даже мобильные телефоны, говорила с оператором не более пяти секунд.

Злоумышленницу задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после очередного "минирования" суда. Во время обысков в жилище фигурантки правоохранители изъяли несколько мобильных терминалов и большое количество сим-карт разных мобильных операторов.

Фото: ssu.gov.ua

Женщине уже успели объявить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.

Два года назад сотрудники СБУ и полиции устроили облаву на подобных обманщиков и задержали четырех телефонных "минеров" сразу в нескольких регионах.

Правда, это не сильно помогло. "Минировать" разные объекты продолжают практически во всех городах Украины. Например, 31 января 2019 года аноним по телефону сообщил о минировании киевского метро.