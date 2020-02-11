В Польше пятерых приезжих из Украины, России и Белоруссии семеро хулиганов избили на национальной почве. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и полиция уже ищет преступников.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

ЧП произошло в городе Торунь, родине знаменитого исследователя Николая Коперника. Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е@ть украинцев!", хотя гражданами Украины были только двое из пяти пострадавших. Кроме этого, среди избитых есть и женщина.

В результате они получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни. При этом по неофициальным данным утверждается, что у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

"Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной", - написал в Facebook один из пострадавших, проживающий в Торуни.



По его словам, люди на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. "Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай - везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей", - говорится в посте пострадавшего.

Он добавил, что подобные случаи притеснений и нападений на национальной почве в последнее время участились. Мужчина написал, что после этого не понимает, как приглашать в Польшу своих друзей из других стран.

Фото: facebook.com

Как сообщили в полиции, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские пытаются установить личности преступников.

Нападавшие. Фото: torun.wyborcza.pl

Напомним, что в Польше уволенный украинец с пистолетом в руках выбивал себе зарплату.

Также мы писали о том, что в Кракове двое юных украинцев с ножом напали на студента-украинца.