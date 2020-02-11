В случае, если украинец пользуется правами в смартфоне, доступными благодаря приложению "Дія", патрульные также смогут изымать удостоверение - этот процесс будет совершаться в онлайн-режиме.

Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, фрагмент передачи опубликован на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

Так, по словам заместителя министра, цифровые водительские права в смартфоне представляют собой отражение записи в реестре. Поэтому полиция имеет возможность менять саму запись, отражая в ней информацию об изъятии прав. В таком случае при первом же обновлении удостоверения в телефоне оно будут заблокировано.

Сейчас система блокировки электронных прав находится на этапе доработки. Сложности возникают в ситуациях, когда электронные права уже заблокированы, а карточка все еще находится в распоряжении водителя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 10 Фев 2020 в 9:45 PST

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, что может приложение "Дія", которое недавно презентовал Зеленский. Так, уже сегодня работают две функции для водителей. Это права в смартфоне, а также регистрация автомобилей онлайн.