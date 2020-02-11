В Офисе президента прокомментировали отставку Андрея Богдана и назначение нового главы ведомства Андрея Ермака.

"С сегодняшнего дня Офис Президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис Президента благодарен за его работу в течение этих месяцев.

Смена руководителя Офиса Президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в комментарии, опубликованном на странице Офиса президента в соцсети.

Также в ОП выразили уверенность, что Андрей Ермак справится с возложенной на него ответственностью.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Богдан написал заявление об отставке после неприятного разговора с Зеленским.

Также мы разбирались, кто такой Андрей Ермак, который возглавил Офис президента.