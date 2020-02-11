Офис президента прокомментировал отставку Богдана и назначение Ермака
В Офисе президента прокомментировали отставку Андрея Богдана и назначение нового главы ведомства Андрея Ермака.
"С сегодняшнего дня Офис Президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис Президента благодарен за его работу в течение этих месяцев.
Смена руководителя Офиса Президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в комментарии, опубликованном на странице Офиса президента в соцсети.
Также в ОП выразили уверенность, что Андрей Ермак справится с возложенной на него ответственностью.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что Богдан написал заявление об отставке после неприятного разговора с Зеленским.
Также мы разбирались, кто такой Андрей Ермак, который возглавил Офис президента.